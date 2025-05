Si resta in Europa per il GT World Challenge Europe, che torna in pista a Brand Hatch in Gran Bretagna per il secondo appuntamento stagionale. Semaforo verde domenica alle 12 (Sky Sport Max e NOW) con Gara 1 e alle 16.45 con Gara 2.

Infine, si torna negli Stati Uniti, con il quarto appuntamento stagionale dell'NTT Indycar Series. Alle 19.45 in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW il Children's of Alabama Indy Grand Prix.