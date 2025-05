A Imola torna 'Il coraggio di sognare'

In occasione della settimana della Formula 1, torna per il terzo anno consecutivo ‘Il coraggio di sognare’, l’evento dedicato agli studenti delle scuole superiori del territorio, organizzato dal Comune di Imola in collaborazione con il mondo del motorsport e della comunicazione

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Youtube del Comune di Imola (raggiungibile a questo link), per permettere la partecipazione anche da remoto alle classi che non potranno essere presenti in teatro. A guidare la mattinata sarà come di consueto Carolina Tedeschi, con una serie di speech di 15 minuti ciascuno, durante i quali gli ospiti condivideranno esperienze, sogni e ostacoli superati. In apertura, i saluti istituzionali da parte del sindaco Marco Panieri e dell’assessore Elena Penazzi.