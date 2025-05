La Formula 1 torna a casa, in Europa, ma lo fa soprattutto la Ferrari, la cui base sta a meno di cento chilometri da Imola. Per i ferraristi vuol dire farsi investire da un imponente abbraccio virtuale, un calore che va al di là dei risultati che scarseggiano ma che va ricambiato, anche concretamente. E' un dovere, come è un dovere salvare questa stagione disastrosa. Alla settima gara la squadra diretta da Vasseur ci arriva frastornata ancora dalle diapositive non certo edificanti di Miami, dove si è riscoperta addirittura quinta forza dietro alla Williams con evidenti accenni di malumori interni. Dopo fiducia e parecchie prove le limitazioni al retrotreno della SF-25 sembrano ormai chiare a tutti, il potenziale e il carico nascosto di cui parla da tempo il team principal Ferrari difficilmente si troveranno in questa situazione. Proprio per questo si è dovuto correre ai ripari e il programma di sviluppi è cambiato. A Imola la Rossa non avrà grandi modifiche, contrariamente agli avversari come Red Bull e Mercedes che porteranno novità, ma solo piccoli nuovi dettagli nascosti ai più. Come per tutti in Spagna ci si dovrà poi adeguare con l'ala anteriore conforme alle nuove regole FIA, ma intanto a Maranello si sta già lavorando su una sospensione posteriore rivista che dovrebbe aiutare a giocare di più con le altezze della Rossa, tornare ad abbassarle per trovare quel carico che manca. Le aspettative e i proclami di inizio stagione andranno con tutta probabilità rivisiti, per trasparenza e per vivere più serenamente il presente con un futuro già da scrivere.