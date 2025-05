Dopo le polemiche causate dall'introduzione da parte della Federazione internazionale di rigide linee guida sul linguaggio utilizzato dai piloti di Formula 1 (ma non solo) nei fine settimana di gara, la stessa Federazione ha annunciato oggi, mercoledì 14 maggio, che apporterà delle modiche all'Appendice B del Codice di Autoregolamentazione a seguito di un'ampia revisione commissionata dal suo Presidente, Mohammed Ben Sulayem. L'ultima versione dell'Appendice B, criticata a gran voce dai piloti, era stata introdotta nel gennaio 2025, allineando la FIA ad altre organizzazioni sportive globali come la FIFA, la National Football League e World Rugby, tutte dotate di codici di condotta per proteggere l'integrità dei rispettivi sport, a seguito di quanto successo lo scorso anno al GP di Azerbaijan prima e Singapore poi, con protagonisti Max Verstappen e Charles Leclerc, dopo che entrambi avevano utilizzato un linguaggio ritenuto non conforme alle linee guida del tempo (l'olandese, dopo molteplici richiami, fu sanzionato con delle ore di lavori socialmente utili, il monegasco con una multa pari a 10.000 euro). Le nuove modifiche al codice sportivo forniscono ai commissari sportivi gli strumenti normativi necessari per garantire che dispongano di tutte le informazioni in merito alle sanzioni che possono essere comminate e alle procedure da seguire, in modo coerente e trasparente. La revisione è stata condotta in collaborazione con il Comitato Piloti della FIA e il suo Presidente, Ronan Morgan, nonché con i Presidenti degli Steward della FIA Formula Uno, rappresentati da Garry Connelly, oltre ai contributi di altre organizzazioni sportive in tutti e sette i campionati mondiali della FIA.