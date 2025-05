Ferrari molto competitiva sul passo gara: questo ha detto il venerdì di Imola. Charles Leclerc: "Ora sto meglio. Non abbiamo fatto fatica sul passo gara, la McLaren è l'unica costante di questa stagione. Dobbiamo lavorare per stare con loro anche in qualifica, perché sul passo gara non siamo lontani. Una seconda fila aiuterebbe molto, ma credo anche molto in domenica con questo passo". Il GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

GP IMOLA: HIGHLIGHTS LIBERE