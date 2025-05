Grandi emozioni nella prima giornata in pista a Imola. In Formula 2 la pole va a Beganovi, in una sessione di qualifiche interrotta e che ha visto Fornaroli in 4^ fila e Minì solo 15°. In F3 dominio per Rafael Camara. Il GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

