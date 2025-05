A Imola, la Formula 2 è scesa in pista per la Sprint Race. Il primo a tagliare il traguardo è stato lo statunitense Jak Crawford, che conquista così la sua terza vittoria in categoria. Sul podio con il pilota della DAMS anche Arvid Lindblad e Luke Browning. Settimo posto per Fornaroli, ora a 11 punti dal leader del campionato Verschoor. Minì sedicesimo dopo un contatto al primo giro

Dopo la prima pole position in carriera in FIA Formula 2 di Dino Beganovic - ottenuta poco prima della bandiera rossa provocata da un incidente di Kush Maini dopo la quale la sessione non è più ripresa - è salito in posizione di pole sitter nella Sprint Race il giapponese del team ART Ritomo Miyata. Al suo fianco Jak Crawford, che aveva ottenuto il nono tempo ieri. Il pilota svedese del Ferrari Driver Academy si accomoda quindi in quinta fila, al fianco di Montoya (Prema), preceduto da Martins (ART) e Fornaroli (Invicta), mentre dalla terza fila scatta Dunne (Rodin). Il leader del campionato Verschoor deve accontentarsi della decima fila, posizione che terrà anche in partenza di Feature Race, a causa di una qualifica molto deludente. Il pilota di MP Motorsport è costretto così a due gare di rincorsa, come del resto l'altro italiano in griglia Minì (Prema), posizionato in ottava fila. Allo spegnimento dei semafori a prendere la testa della corsa è Crawford, mentre nel gruppo si scatena la battaglia. Minì si ritrova coinvolto in un contatto con Martì dopo le prime tre curve, scivolando sul fondo, ventunesimo. Il francese Meguetounif è costretto a tornare in pit lane dopo aver stallato, mentre il suo ex compagno di squadra Fornaroli è settimo. Al dodicesimo passaggio, Lindblad perfeziona l'attacco a Miyata e lo sorpassa. Il nipponico deve poi incassare anche il sorpasso di Browning e di Martins: scivolando così quinto al quindicesimo giro. Al diciottesimo giro Miyata viene superato anche da Dunne. Al ventiduesimo giro al Tamburello si gira Cordeel. Minì, sedicesimo, scavalca Verschoor, che è costretto a rientrare ai box e a ritirarsi.