Con la conquista della sua terza pole position consecutiva, il brasiliano Rafael Camara ha dimostrato anche a Imola di essere il pilota più veloce della Formula 3 2025 sul giro secco. Ora gli rimane da sfatare il taboo delle gare sprint, nelle quali sino ad ora non è mai riuscito ad andare a punti dall'inizio del campionato. Nonostante ciò nulla impedisce al pilota della Tridnet di presentarsi alla partenza del primo week-end europeo stagionale come leader della classifica e con un vantaggio già interessante nei confronti dei più diretti avversari. Per effetto dell'inversione dei migliori dodici tempi sulla griglia, come di consueto, in prima fila alla partenza della gara 1 si schierano due monoposto del team MP: quella del rookie iberico Bruno Del Pino e quella del primo vero competitor di Camara in categoria, Tim Tramnitz. Camara si accomoda in sesta fila. Allo spegnimento dei semafori è subito bagarre per la conquista di un posto al sole in uscita dalla prima curva e già alla prima strozzatura del circuito l'atmosfera diventa rovente. In testa alla corsa va Del Pino, che resiste alla grande foga di Tramnitz, ma al terzo giro il pilota dell'Acacdemy Red Bull agguanta la leadership della corsa. Al quinto giro Marinangeli perde una ruota e si ferma: arriva la Safety Car. Si riparte al nono giro, a metà corsa. Tsolov guadagna la terza piazza su Tsolov, poi Sharp, mentre Boya ha problemi. Voisin rompe l'ala e tocca Zagazeta, il quale finisce in ghiaia innescando l'ingresso dell'ennesima Safety Car. Altra ripartenza lanciata alla dodicesima tornata con Tramnitz ancora leader, alle spalle del quale si lotta nelle posizioni valide per i punti.