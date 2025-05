Lewis Hamilton commenta la rimonta di Imola: "Sono molto contento, lo spirito dei tifosi è stato incredibile. E' stato speciale per me vedere la marea rossa. Non mi aspettavo il 4° posto, partendo da così dietro. La macchina ha dato sensazioni grandiose, lentamente stiamo arrivando. Nel complesso è stata una gara eccezionale, con qualche giro in più il podio era possibile". Guarda il video. Guarda il video. Il Mondiale torna la prossima settimana a Monaco: live su Sky e in streaming su NOW

