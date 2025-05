Charles Leclerc commenta la gara in rimonta a Imola, chiusa 6°: "Ci ho messo il cuore, ma sono frustrato perché sono stato sfortunato con le safety-car. Non ho rimpianti perché ci ho provato fino alla fine. C'è da analizzare la base del problema, la soluzione non l'abbiamo ancora trovata ma stiamo lavorando. Ho fiducia nel gruppo, dobbiamo spingere e spero pagherà". Guarda il video. Il Mondiale torna a Monaco: live su Sky e in streaming su NOW

