Il campione in carica della Red Bull si conferma l'unica vera alternativa alla McLaren in questa fase della stagione. Il successo a Imola ha esaltato anche i tifosi italiani che lo hanno acclamato. E ora Max punta anche al Principato per provare a spezzare il dominio 'Papaya'. Il fine settimana di Monte-Carlo live su Sky e in streaming su NOW

Ora anche i tifosi italiani cantano per Verstappen, a Imola è andata così. Sia perché è ormai chiaro che sia un fenomeno elitario di questo sport sia perché sembra l'unico in grado di spezzare il dominio McLaren. Max sta facendo divertire con pole da urlo, gare da maestro e mosse come quella che ha deciso il GP dell’Emilia Romagna. Un sorpasso decisivo al via che ha minato qualche certezza di un Piastri distratto ma finora granitico. Ha dato segni di vita anche Norris, prima aiutato da Virtual e Safety, poi deciso nel prendersi il secondo posto sul compagno di squadra. Una gara divertente con SuperMax che vuole svegliare anche la prossima nel Principato, lasciando nell’armadio il cuscino che chiedeva l’anno scorso per la noia. Suzuka e Imola, due piste in cui il pilota fa ancora tanto la differenza, come Monte-Carlo, dove ha già fatto magie per ricordare, ancora, chi è l’uomo da battere