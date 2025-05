Charles Leclerc non si esalta dopo aver dominato le prime due sessioni di libere nella sua Monte-Carlo: "E' ancora presto per dirsi fiduciosi, ma il passo sul giro singolo è buono e mi sono sentito a mio agio. Dobbiamo partire davanti se vogliamo ottenere un buon risultato". Il fine settimana della F1 è tutto live su Sky e in streaming su NOW

"Monaco è sempre molto speciale, non solo per me ma per chiunque guidi su questo circuito. Il venerdì serve a tutti per prendere i propri riferimenti e quindi è ancora troppo presto per dirsi veramente fiduciosi in vista del weekend. Questa però è stata una giornata positiva per noi in pista: il nostro passo sul giro singolo è stato buono e mi sono sentito a mio agio in macchina, indipendentemente dalla mescola utilizzata. La qualifica sarà, come sempre, fondamentale qui: dobbiamo partire davanti se vogliamo portare a casa un buon risultato