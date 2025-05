Wolff: "Kimi a Imola era a pezzi: gli ho detto..."

Clamorosa rivelazione di Toto Wolff legata al weekend di Imola di Kimi Antonelli: "Per lui era un po' la tempesta perfetta, già al venerdì era a pezzi. Al sabato aveva esaurito le energie, tanto che domenica gli ho detto di andarsi a nascondere dagli ingegneri e di pensare solo alla gara. Voleva non deludere tutti quelli che sono accorsi per lui, ma è un errore che non ripeteremo in futuro". Il fine settimana della F1 è tutto live su Sky e in streaming su NOW

