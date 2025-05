Il Mondiale di F1 nel Principato di Monaco per l'ottavo appuntamento della stagione 2025. Oggi via all'azione in pista, prima sessione di prove libere alle 13.30. Qui tutto il programma live su Sky e in streaming su NOW

Fino a domenica 25 maggio, appuntamento in diretta esclusiva con l’ottava prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio di Monaco, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Oggi la doppia sessione di prove libere: prima alle 13.30, seconda alle 17. Sabato, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 partono le qualifiche. Domenica, alle 15, al via la gara. Nel weekend monegasco, in pista anche F2 e F3.