Charles Leclerc deluso dal 2° posto di Monte-Carlo: "Era il meglio che potessimo fare, il giro è stato buono. Sono molto frustrato, questo weekend la macchina andava bene. Non sarà facile vincere, ma lotteremo. Amo questo circuito, mi piace attaccare in qualifica e spesso questo paga. Sono fiero di questo risultato, sulla carta era un weekend difficile e invece siamo in prima fila".

GP MONACO: HIGHLIGHTS QUALIFICHE