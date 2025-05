Charles Leclerc commenta il 2° posto di Monaco: "Non sono molto felice, ma la gara l'abbiamo persa ieri. Lando ha meritato la vittoria. Considerando tutto siamo andati oltre le nostre aspettative, siamo stati vicino al successo. Avrei voluto vincere. E' stato un bel duello alla fine, ho messo pressione a Norris ma non è stato sufficiente". Guarda il video. Il Mondiale torna a Barcellona live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MONACO: HIGHLIGHTS