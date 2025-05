Serve un'impresa, una magia oggi a Leclerc per capovolgere le statistiche che vedono il poleman a Monaco quasi sempre poi vincitore nel GP: davanti a tutti scatta Norris su McLaren, poi la Ferrari di Charles. Qui tutto quello che c'è da sapere prima della gara: griglia, pista, gomme, meteo e la novità della doppia sosta obbligatoria. Il via alle 15: live su Sky e in streaming su NOW

Impresa, magia o chiamatela come meglio credete. Di sicuro serve qualcosa di molto speciale oggi a Charles Leclerc per provare a vincere la sua gara di casa, il GP di Monaco , per la seconda volta consecutiva. Il pilota della Ferrari ieri ha sfiorato la pole, strappatagli nel finale da Norris una McLaren che ha sempre più le caratteristiche di un'astronave Papaya. Serve un'impresa a Leclerc perché la pole position nel Principato, considerando le caratteristiche del tracciato della gara più lenta della stagione , spesso porta alla vittoria . La storia della F1, infatti, racconta che 33 su 70 gran premi qui sono stati vinti partendo proprio dalla prima posizione in griglia . Dal 1986 in poi il successo è arrivato sempre dalle prime tre posizioni, il che dà comunque speranze a Leclerc che più di chiunque altro conosce ogni centimetro delle strade di Monaco dove è cresciuto.

Griglia di partenza: tre in penalità, Hamilton scivolato al 7° posto

Detto della prima fila Norris-Leclerc, in seconda scattano Piastri e Verstappen, con Hamilton penalizzato di 3 posizioni per impeding su Max e 7° al via. Sarà una gara in rincorsa per le Mercedes: Russell è 14° davanti ad Antonelli. In ultima fila gli altri penalizzati Stroll e Bearman.