Per la seconda gara consecutiva, Pirelli ha selezionato le tre mescole più morbide 2025. Come a Imola, la C4 sarà la Hard, la C5 la Medium e la C6 la Soft, con le prime due obbligatoriamente disponibili per la gara. Il fine settimana vedrà l’introduzione di un’importante novità, ad hoc per questo appuntamento. Infatti, in gara sarà obbligatorio effettuare almeno due pit-stop. Qui tutti i dettagli forniti da Pirelli e cosa dice ora il regolamento. La F1 è live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV