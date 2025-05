La griglia di partenza del GP di Monaco

Lando Norris scatterà davanti a tutti nel GP di Monaco: di fianco al pilota della McLaren c'è la Ferrari di Charles Leclerc. In seconda fila Piastri-Hamilton, poi Verstappen. Sarà una gara in rincorsa per le Mercedes: Russell è 14° davanti ad Antonelli. In ultima fila i penalizzati Stroll e Bearman. Ecco la griglia completa e aggiornata. Il GP di Monaco è live alle 15 su Sky e in streaming su NOW

