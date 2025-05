F2, Feature Race: Crawford vince una gara caotica

Dopo la bella prova di Minì nella Gara Sprint vinta da Kush Maini (Dams), al termine della quale in classifica generale poco è cambiato e nella quale il leader è ancora l'irlandese Alex Dunne (Rodin), ma con un vantaggio molto più risicato della vigilia di questo week-end sul primo dei suoi avversari Luke Browning (Hitech), è la volta della Feature Race, gara molto più complessa e con il pit stop obbligatorio che costringe i team anche a un attento lavoro di strategia. In prima fila, in virtù delle qualifiche di venerdì, si posizionano il poleman Dunne e Victor Martins (ART). Browning è solo in quinta fila. Gli italiani Fornaroli (Invicta) e Minì (Prema) si schierano al via rispettivamente dalla seconda e quarta fila. Al giro di formazione -come ad Imola- stalla Montoya sulla griglia ed è costretto a riprendere dalla pit lane. La partenza accende subito la bagarre per la conquista della testa della corsa e alla prima curva Dunne e Martins creano un vero e proprio disastro e una reazione a catena. Fornaroli passa, il resto è strike. Coinvolti nel multiplo incidente Dunne, Martins, Verschoor, Miyata, Marti, Cordeel, Esterson, Shields, Meguetounif, Bennet e Minì (tamponato). Forfnaroli evita il caos e sfila via, lo stesso fa Browning. Safety Car. E poi bandiera rossa. Sono rimasti in quindici. Ma alcuni piloti, come Minì e Miyata, non hanno riportato danni e hanno spento la monoposto solo per non far salire le temperature, quindi i team hanno protestato invano in Direzione Corse per ottenere il via al loro rientro in gara.

