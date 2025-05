Contatto tra Martins e Dunne alla Santa Devota. Prima la chiusura di Martins che si mette davanti (anche se non totalmente con la sua monoposto), poi è Dunne a chiudere senza avere lo spazio necessario fino a toccare l'avversario (nella parte centro-posteriore della vettura) innescando un maxi-tamponamento: tutti usciti incolumi dal crash, gara interrotta e molti protagonisti del campionato out. Ripartenza dopo circa 40' con Fornaroli in pole e sole 13 macchine superstiti

