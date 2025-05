Non vinceva dall'Australia, prima gara dell'anno, e ora la lotta in McLaren s'infiamma. Norris dal Principato si è voluto portare a casa anche il giro veloce al fotofinish, facendo vedere a tutti quanto vale davvero la monoposto Papaya. Ma ogni minimo punto vale in una sfida serrata come quella contro il 'glaciale' compagno di box Piastri. Il Mondiale torna a Barcellona: live su Sky e in streaming su NOW

Se cambierà l’andamento di questa stagione avremo modo di scoprirlo. Intanto, anche se lontano dall'esultanza trionfale di un anno fa di Leclerc , essere tornato alla vittoria, e averlo fatto a Monaco, ha riportato più che il sorriso un po' di serenità sul viso di Lando Norris . Non vinceva dall'Australia , prima gara dell’anno, e mentre il suo compagno faceva filotto di successi e punti lui ha messo insieme una serie di sbavature ed errori che lo hanno fatto anche un po' vacillare. Invece qui, dove servono velocità ma soprattutto testa e cuore, Lando Norris è tornato a brillare e lo ha fatto costruendosi addosso il weekend perfetto , prendendosi prima di tutto la pole position battendo un mastino come Leclerc tra le strade di casa sua. Più che l’aver tagliato il traguardo per primo, il britannico si è riacceso in quel preciso momento lì, lo ha ammesso lui stesso.

Quel giro veloce al fotofinish e la sfida in McLaren che s'infiamma

Poi è vero che aver mantenuto calma e sangue freddo anche in una gara molto tattica ha aiutato eccome. Oltre alla vittoria Norris si è voluto portare a casa anche il giro veloce al fotofinish facendo vedere a tutti quanto valeva davvero la McLaren qui. Ma ogni minimo punto vale in una lotta serrata come quella che sembra preannunciarsi quest’anno contro il glaciale compagno di squadra. Così adesso è tornato a soffiargli con il fiato sul collo distante di sole tre lunghezze. Monaco è Monaco, vincere qui ha un significato diverso. Lo dicono tutti i piloti, ma anche in questo Norris ha voluto ritrovare il sorriso ma soprattutto sé stesso in un momento diverso. E sarà forse quel giro magico in cui ha tenuto anche un po' il fiato sospeso che si ricorderà come sliding door di questa stagione.