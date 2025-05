Dalcuni grandi protagonisti è arrivata la bocciatura per la gara nel Principato. Verstappen ironizza: "Stupido io a non portarmi un cuscino". Sainz attacca: "Non mi piace vedere questo". Il Mondiale torna nel fine settimana a Barcellona: live su Sky e in streaming su NOW

Monaco a due soste è stata più divertente o incerta? Per i tifosi pareri contrastanti, tra chi non ha notato grandi differenze chi invece ha provato un filo di tensione fino alla fine. Chiedendo a team principal e piloti, invece, la risposta è stata completamente diversa. Molto più netti e duri: è stata comunque una noia mortale. Verstappen e Russell lo scorso anno erano già stati i più critici sulla gara del Principato e quest’anno non hanno cambiato idea, anzi. Il campione del mondo è stato netto, prendendosela soprattutto con se stesso: "Sono stato stupido a non portare neanche quest'anno il cuscino . Qui puoi fare uno, due o dieci pit stop, non cambierà mai nulla è un tracciato semplicemente inadatto per correre".

Nel Gran Premio però c'è stato chi ha sorpreso, la Mercedes – da cui ci si aspettava forzature per cercare di recuperare dal 14° e 15° posto – e invece per oltre sessanta giri non hanno mai fatto un passaggio ai box, dei due obbligatori. Toto Wolff ha spiegato che stava aspettando una Safety Car o una bandiera rossa per cercare di far qualcosa di diverso, George Russell è stato più netto: ù"Volevamo fare la stessa strategia di Racing Bulls e Williams – utilizzare un pilota per bloccare il gruppone per garantire al compagno un pit stop libero, invertire le posizioni e far la stessa cosa per l’altro – ma dopo che l’hanno fatto loro era inutile". Ma è stato ancora più duro parlando di Monte-Carlo in generale: "Questa è una gara in cui ci sono tantissime persone, vip, sponsor: è una gara che piace tantissimo. Ma al 95% delle persone che ci sono qui non interessa nulla della gara , interessa solo l'evento".

Ancora Russell: "Preferisco prendere penalità. Non si può correre così, è anche pericoloso". E Hadjar...



L'inglese durante la gara ha anche perso la pazienza nello stare dietro a Albon che faceva da tappo e lo ha passato tagliando la chicane del porto, fregandosene della penalità in arrivo. I commissari non l’hanno perdonato e anziché i soliti dieci secondi è arrivato un drive through con il pilota della Mercedes che si è aperto via radio: "Preferisco prendere penalità. Non si può correre così, è anche pericoloso". E per il Gran Premio prima scherza con una battuta di stampo Ecclestone: “Ogni pilota dovrebbe avere un bottone magico che attiva gli irrigatori in un qualsiasi momento per fare effetto sorpresa. Anzi no, un pilota per team. A parte gli scherzi, ci sta provare qualcosa di diverso ma probabilmente l’unica cosa che si può fare qui è raddoppiare la sessione di qualifica e assegnare i punti in base a quella classifica”.

Non si è divertito particolarmente neanche Isack Hadjar che con la strategia del blocco di Liam Lawson ha smarcato tra i primi i due pit stop: "La strategia per noi ha funzionato – in realtà il francese ha perso la posizione su Hamilton e Alonso, prima che uscisse, non essendo stato abbastanza veloce su gomma soft – ma dopo aver fatto i due pit stop è stato tutto abbastanza noioso".