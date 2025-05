Il Mondiale da Monaco a Barcellona, snodo fondamentale della stagione per l'entrata in vigore della direttiva tecnica per ridurre la flessibilità delle ali anteriori: tutti guardano a McLaren, leader delle due classifiche, ma sarà l'intero paddock che dovrà adeguarsi. Cambierà qualcosa? Fra pochi giorni in Spagna lo scopriremo. Tutto il fine settimana del Montmeló è live su Sky e in streaming su NOW