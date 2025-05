"Giornata complicata per tutti, ma abbiamo i dati per lavorare"

"È stata una giornata complicata, non solo per noi ma un po’ per tutti in pista, con comportamenti della vettura difficili da interpretare e prestazioni altalenanti. Per quel che ci riguarda, abbiamo apportato alcune modifiche nella seconda sessione che ci hanno permesso di raccogliere dati su cui lavorare stanotte. Ora ci concentreremo sull’analisi per migliorare in vista di domani". Poi, una volta arrivato al ring delle interviste, ha aggiunto: "Non è stato divertente. È un posto bellissimo, il tempo è fantastico, ma no… Non è stata una bella giornata. Non direi che in questo momento è una questione di motivazioni, bisogna solo tenere la testa bassa e continuare a lavorare. Non bisogna mollare. Bisogna andare avanti, continuare a spingere, concentrarsi sulla risoluzione dei problemi".