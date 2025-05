Conquistando la sua quarta pole position in cinque eventi disputati in calendario, il brasiliano del team Trident Rafael Camara ha dimostrato anche in Spagna, sul tracciato del Montmelò, di essere il pilota più veloce sul giro secco del campionato di Formula 3 di questa stagione. Al suo fianco nella Feature Race di domenica partirà dalla prima fila il bulgaro Nikola Tsolov (Campos), galvanizzato dall'hat-trick realizzato recentemente sul circuito del Principato di Monaco. Ma per effetto del rovesciamento in griglia di partenza dei primi dodici tempi, nella gara Sprint di domani avranno grandissime chances di attaccare e conquistare punti importanti uomini di classifica e avversari diretti di Camara (leader a quota 77, più i 2 della pole odierna) come Tramnitz (MP), Taponen (ART) e Stromsted (Trident) che si scatteranno rispettivamente dalla seconda (il pilota MP) e terza fila (gli altri due). Male gli italiani. Badoer (Prema) soltanto in undicesima fila, Lacorte (Dams) in tredicesima ma indiziato di impeeding, Marinangeli (AIX) in quattordicesima.