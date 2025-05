Charles Leclerc analizza la qualifica di Barcellona, con un solo tentativo nel Q3: "Ho scelto io di girare subito, forse non era giusta ma è mia responsabilità. Volevo tenere la gomma per la gara, sarà un grande vantaggio. Sono contento di aver fatto la scelta in ottica della gara, vedremo come andrà. Era difficile fare giochi di scia con Hamilton". Guarda il video. Il GP domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SPAGNA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE