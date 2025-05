Lance Stroll non parteciperà al GP di Spagna. Il canadese, classificatosi 14° nelle qualifiche di Barcellona, è stato costretto al forfait a causa del dolore al polso e alla mano, già operata nel 2023. Lo ha comunicato l'Aston Martin con una nota. Il pilota canadese non sarà sostituito. Il GP in diretta su Sky e in streaming su NOW

