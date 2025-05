Ivan Domingues domina la Sprint Race di Barcellona e conquista la sua prima vittoria in F3. Alle sue spalle Santiago Ramos, per una doppietta del team Van Amersfoort. Completa il podio Nikola Tsolov, che approfitta del caos e si porta al secondo posto in classifica generale, alle spalle di Camara, out ancor prima di arrivare alla prima curva. In difficoltà gli italiani

Al via c’è grande voglia di guadagnare posizioni già alla prima strozzatura e il mucchio di monoposto si presenta pericolosamente alla prima esse, dalla quale esce in testa Domingues dopo una infinità di contatti. Taponen stalla al via, Camara non ha il riflesso di schivarlo e lo tampona violentemente, poi si agganciano Bilinski e Stenshorne -che si era toccato con Tramnitz, che forando esce di traiettoria, e vanno contro le barriere. Safety Car. Van Hoepen che partiva decimo è terzo alle spalle di Stromsted. Domingues leader alla ripartenza al sesto giro. Al tredicesimo giro Domingues gestisce davanti a Stromsted, poi Ramos e quarto Tsolov, che si sbarazza di Van Hoepen. Al diciassettesimo giro, mentre spinge per riprendere Domingues, Stromsted rientra clamorosamente in pit lane per un problema tecnico. Al 21° giro Garfias perde la posteriore destra: terzo caso in tre gare. Sul traguardo celebra la sua prima vittoria in assoluto in monoposto il portoghese Ivan Domingues e il team Van Amersfoort completa il suo successo con il secondo posto di Ramos e il quinto di Nael. Terzo e sul podio il bulgaro Tsolov, che così si issa al secondo posto assoluto della classifica generale con 69 punti, scavalcando Tramnitz (64) e ponendosi a -10 da Camara (79). Domani Feature Race.