Finale caotico a Barcellona. Dopo l'usicta della Safety Car, Verstappen prende 10'' di penalità per un contatto con Russell, mentre il terzo posto di Leclerc è a rischio per l'investigazione a seguito di una manovra azzardata sullo stesso Max. Si attende la decisione FIA, qui la ricostruzione. Il Mondiale torna in Canada il 15 giugno live su Sky e in streaming su NOW

