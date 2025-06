Camara centra il terzo successo stagionale, allungando in classifica generale. Sul podio anche Nael (Var) e Giusti (MP). Tsolov quinto, Tramnitz settimo, davanti a Stromsted. Il brasiliano adesso conduce il campionato con 105 punti, +26 su Tsolov, +35 Tramnitz,+47 su Stromsted. Il suo, nonostante qualche passo falso, principalmente nelle Sprint, è un ruolino di marcia irresistibile: 3 vittorie (tutte in Feature), 3 pole, 3 giri veloci in cinque gare GUIDA TV F1: ALLE 15 IL GP DI SPAGNA

E' di Rafel Camara con Trident il successo nella Feature Race che chiude il weekend della Formula 3 a Barcellona. Dopo una giornata che ha visto quasi tutti gli avversari del leader di classifica autoeliminarsi in gara Sprint, nella Feature Race il brasiliano parte dalla pole position con accanto il bulgaro Nikola Tsolov (Campos), diventato il suo più accreditato competitor, separato in graduatoria generale da dieci punti. Il terzo incomodo, Tramnitz (MP), si avvia dalla settima fila. Allo spegnimento dei semafori, alla prima esse, prende la testa della corsa Camara, approfittando di una leggera indecisione di Tsolov. Alle sue spalle si pone Van Hoepen. Tsolov è ottavo davanti a Tramnitz. Ramos, uscito di pista poco dopo il via, procede in coda al gruppo, lentissimo.

Safety Car al terzo passaggio per un contatto tra Garfias e Bilinski. In ultima posizione l’italiano Marinangeli viene intanto raggiunto da un provvedimento di stop & go, per avere commesso un’infrazione in fase di schieramento. All’ottavo giro la gara riparte con Camara leader. Alle spalle Stenshorne scavalca Taponen, Tsolov guadagna la posizione su Domingues. Camara segna il giro veloce, mentre Taponen va lungo e scivola in ventiseiesima posizione. E anche Boya dovrà scontare un stop & go. All’undicesima tornata Giusti sale in quarta piazza alle spalle di Camara, Van Hoepen e Nael. Al diciassettesimo giro Tsolov risale in quinta posizione, alle spalle di Giusti.

In coda tamponamento fra Lacorte e Badoer, che si sposta repentinamente in frenata, mentre Lacorte poi arriva lungo e lo prende (alla fine Lacorte verrà penalizzato con uno Stop 6 go): altra Safety Car. E distacchi annullati. Si riparte al ventunesimo giro in quast’ordine: Camara, Van Hoepen, Nael, Giusti, Tsolov, Domingues, Stenshorne, Tramnitz, Stromsted e Boya (gravato di 10” da scontare), poi Inthraphuvasak. Subito Nael guadagna la seconda piazza. Tramnitz settimo.