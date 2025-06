La FIA ha rivisto il piano di implementazione delineato nella TD015 dopo i test condotti in Spagna sull'uso di skid block in acciaio inossidabile. I team dovranno sempre avere a disposizione skid block in acciaio per evitare incendi a bordo pista, ma "il titanio rimarrà il materiale obbligatorio per il resto della stagione. Ulteriori test sugli skid block in acciaio inossidabile saranno condotti in alcuni eventi durante tutta la stagione"

Arriva un aggiornamento dalla FIA in merito al materiale degli skid block da dover utilizzare fino alla fine della stagione. A protezione del plank delle monoposto, la Federazione aveva promosso l'introduzione degli skid block in titanio. A seguito degli incendi a bordo pista nel corso delle sessioni di questa stagione, in particolar modo a Suzuka, nel weekend del GP Spagna la FIA aveva deciso però di adottare delle placche in acciaio inossidabile per cercare di assorbire meglio il calore dato dal contatto con l'asfalto. Questa la direttiva: "A seguito dell'analisi delle prove di skid block in acciaio inossidabile a Barcellona, la FIA ha rivisto il piano di implementazione delineato nella TD015. Il titanio rimarrà il materiale obbligatorio per il resto della stagione. Tuttavia, i team sono invitati ad avere a disposizione skid block in acciaio inossidabile, in quanto potrebbero diventare obbligatori se dovessero verificarsi incidenti simili a quanto visto a Suzuka all'inizio di quest'anno. Ulteriori test sugli skid block in acciaio inossidabile saranno condotti in alcuni eventi durante tutta la stagione, al fine di supportare ulteriori valutazioni”.