Una sfida di velocità sull'erba tra un calciatore e una monoposto di Formula 1: no, non è l'inizio di una barzelletta, ma è quello che è successo sullo storico campo dell'Elland Road, con la sfida tra Arvid Lindblad (F2) a bordo della RB7 e Willy Gnonto, Largie Ramazani e Isaac Schmidt del Leeds United… curiosi di sapere chi ha vinto?

L'anno scorso, durante il GP d'Inghilterra, i giocatori del Leeds sono stati ospiti nel box Red Bull e hanno concepito l'idea di poter gareggiare e battere una monoposto di Formula 1 in una gara di velocità, con l'aggiunta oerò di qualche ostacolo. Questa è stata la gara andata in scena sullo storico campo dell' Elland Road a Leeds . Da una parte la stella della F2 Arvid Lindblad sulla RB7 e dall'altra Willy Gnonto, Largie Ramazani e Isaac Schmidt . La sfida? Il passaggio da un'area di rigore all'altra, e viceversa, con due ostacoli: il manto erboso di Elland Road e una curva di 180 gradi per tornare verso il box avversario.

Una gara molto combattuta, con gli ostacoli che hanno fatto il loro dovere rallentando la Red Bull e con i calciatori che sono partiti più velocemente. Una volta partita però la RB7 ha raggiunto le stelle del Leeds conquistando la vittoria.

Arvid è rimasto piacevolmente sorpreso: "Prima della gara ero un po' nervoso. Non avevo mai guidato sull'erba e non avevo idea di come sarebbe andata - solo la Red Bull avrebbe potuto fare una cosa del genere! L'auto ha un'enorme potenza e non c'è molta aderenza sull'erba, quindi non ero sicuro di riuscire ad andare a tutto gas e a girare bene la macchina".

Dall'altra parte Ramazani: "È stata una grande esperienza. L'unica cosa migliore sarebbe salire in macchina. Surreale trovarmi accanto a una macchina vera e gareggiare contro di essa oggi. Ero nervoso, ma anche fiducioso. Penso che siamo stati bravi, ma alla fine la macchina era troppo veloce. Uno dei giocatori coinvolti in questa idea era Dan James, che purtroppo al momento è infortunato, ma lo sosterrei per cercare di battere questa macchina, credo che potrebbe affumicarla!".