"Quando ve lo dicevo 5 anni fa non mi credevate", ha dichiarato Carlos Sainz in un'intervista concessa a Mundo Deportivo sul momento di difficoltà dei piloti che hanno cambiato vettura quest'anno. "In questo momento anche un 7 volte campione del mondo cambia e trova qualche difficoltà: questo conferma un po' quello che vi dicevo io, adesso mi credete", ha continuato lo spagnolo riferendosi alla situazione che sta vivendo Lewis Hamilton alla sua prima stagione in Ferrari. Dinamiche che lo stesso Sainz ha vissuto nei suoi cinque cambi di scuderia nel corso della carriera: "Ho dovuto soffrire cambiando squadra cinque volte, ed è una cosa di cui non si era praticamente parlato prima. Tutti si aspettavano che fossi veloce entro la terza gara. Il processo di adattamento l'ho avuto in ogni squadra che ho cambiato, prima la gente la vedeva un po' come una scusa".