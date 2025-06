Un totale di 14 round in Formula 2 (alla decima stagione) anche per il 2026: gli 11 team e i 22 piloti disputeranno un totale di 28 gare in 13 paesi, con un nuovo circuito aggiunto al calendario, ovvero Madrid. Dieci gli appuntamenti per la F3, per entrambi i campionati il via a Melbourne nel weekend del 6-8 marzo

La Formula 2 e la FIA hanno annunciato il calendario del campionato 2026 e, ancora una volta, la stagione sarà composta da un totale di 14 round , tutti eventi di supporto al Mondiale di Formula 1. Gli 11 team e i 22 pilot i disputeranno un totale di 28 gare in 13 paesi, con un nuovo circuito aggiunto al calendario, dato che la Formula 2 si svolgerà per la prima volta a Madrid (soggetto all'omologazione del circuito da parte della FIA). La decima stagione di Formula 2 si aprirà a Melbourne , in Australia, all'inizio di marzo, prima di spostarsi in Bahrain a ad aprile. Ad Abu Dhabi la chiusura nel fine settimana del 6 dicembre.

Il calendario della Formula 3, si parte sempre da Melbourne

Reso noto anche il calendario del campionato di Formula 3, che sarà nuovamente composto da un totale di 10 round. La stagione inizierà a Melbourne all'inizio di marzo, per poi passare in Bahrain a metà aprile. La Formula 3 tornerà poi in Europa per il suo terzo round nelle prestigiose strade di Monte-Carlo, Monaco a inizio giugno. Nello stesso mese, si disputeranno altri due weekend di gara: il primo a Barcellona-Catalogna, in Spagna, e due settimane dopo a Spielberg, in Austria. L'ottava stagione di Formula 3 si concluderà con due appuntamenti consecutivi dopo la pausa estiva. Monza vedrà il ritorno in pista all'inizio di settembre, mentre la nuova sede di Madrid, ospiterà la conclusione del campionato.