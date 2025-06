Lance Stroll parteciperà al Gran Premio di casa in Canada. Arrivata la conferma da Aston Martin: "Stroll si è sottoposto con successo a un intervento medico per risolvere i sintomi che aveva accusato alla mano, si sente in forma e in salute". Il pilota canadese è stato infatti operato alla mano destra a causa del riacutizzarsi del dolore legato all'infortunio subito a inizio 2023

Il pilota canadese Lance Stroll correrà il proprio Gran Premio di casa in Canada, come comunicato dal team Aston Martin: "Siamo lieti di confermare che Stroll tornerà a gareggiare con la squadra a Montreal questo fine settimana. Si è sottoposto con successo a un intervento medico per risolvere i sintomi che ha accusato e ha completato alcuni giri su una vecchia vettura di F1 al Paul Ricard all'inizio della settimana. Lance si sente in forma e in salute ed è entusiasta di gareggiare davanti al pubblico di casa". Dopo le qualifiche del GP di Spagna, infatti, Aston Martin aveva annunciato che il proprio pilota non avrebbe preso parte alla gara di domenica a causa di un riacutizzarsi del dolore al polso e alla mano destra dovuto all'infortunio subìto a inizio 2023. Il lunedì, subito dopo il GP spagnolo, è stato operato per curare definitivamente la sua mano.