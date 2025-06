Il messaggio di Hamilton sui social per ricordare che qui ottenne la prima vittoria in F1 nel 2007 con la McLaren. Il 7 volte campione del mondo: "Significa sempre tanto tornare dove ho vinto la prima volta. Sembra ancora ieri. Tanto amore, Montreal. Grazie per il supporto ricevuto in questi anni". E nelle sue storie Instagram anche le foto con le tute di Ferrari, Mercedes e McLaren all'ingresso dei box scattate sempre nella stessa posizione. Il GP del Canada è live su Sky e in streaming su NOW

