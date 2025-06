FIA sospende Derek Warwick come steward in Canada

Dereck Warwick è stato sospeso in qualità di commissario della FIA per il GP del Canada: l'ex pilota aveva rilasciato dichiarazioni non autorizzate e non appropriate ai media. Al suo posto in questo weekend di Montreal ci sarà Enrique Bernoldi, che dirigerà la gara dal Centro Operativo Remoto di Ginevra. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

