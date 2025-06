Lewis Hamilton partirà 5° a Montreal: "Stiamo migliorando nelle qualifiche da Monaco in avanti, ma la prestazione generale della vettura è sempre uguale. Non stiamo portando aggiornamenti. Sono grato di essere dove sono, non penso potevamo fare molto meglio: sia Mercedes che McLaren oggi erano più forti di noi. Per il podio non sarà impossibile e ci proveremo, il passo gara era buono". Guarda il video. Il GP domenica alle 20 live su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE