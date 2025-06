Charles Leclerc analizza la qualifica di Montreal chiusa 8°: "Non è colpa di Hadjar, ma ho sentito subito. Mi ha fatto inc... perché la pole poteva essere nostra e invece siamo indietro. Sono arrabbiato, mi sentivo a mio agio. Adesso è tutto da rifare. E' da un paio di anni che i sabati sono difficili, ma ora la vita è davvero dura". Guarda il video. Il GP domenica alle 20 live su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE