Kimi, Piastri e Leclerc sotto investigazione

Il GP del Canada non è finito con la bandiera a scacchi: sono infatti sotto investigazione per aver infranto il regime di Safety Car Antonelli, Piastri, Ocon, Leclerc, Sainz, Gasly e Stroll. Ma non solo: nel mirino dei commissari anche Sainz e Ocon per un incidente in Curva 2 e Norris per il contatto con il compagno. Il Mondiale torna dal 27 al 29 giugno in Austria: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CANADA: HIGHLIGHTS