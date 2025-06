Charles Leclerc analizza il complicato weekend di Montreal: "Ero convinto si potesse fare una sola sosta. Credevo tanto nelle medie. E' un risultato negativo degli errori di venerdì e sabato e ha reso questa gara più complicata. Provo sempre a massimizzare quello che ho, la situazione è frustrante perché non abbiamo la macchina per vincere. Non guardo in casa degli altri". Guarda il video. Il Mondiale torna dal 27 al 29 giugno in Austria: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CANADA: HIGHLIGHTS