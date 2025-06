Kimi, quello champagne sulla testa come Senna

È solo una foto, un momento di una favolosa giornata per il motorsport italiano. Eppure basta a far volare la fantasia: Kimi Antonelli conquista il suo primo podio in F1 con il terzo posto in Canada e sul podio festeggia versandosi sulla testa lo champagne. Non è la prima volta che nella sua giovane carriera motoristica il 18enne bolognese festeggia così, ma quel gesto ha fatto tornare alla mente un’altra immagine e la leggenda Ayrton Senna

Kimi Antonelli fa sognare. A Montreal è arrivato il primo podio in Formula 1 che certifica in modo inequivocabile la forza e il talento del 18enne bolognese e serve a ad archiviare un periodo molto complicato per lui. Dal podio del Canada arriva però anche una suggestione, a scatenarla da una foto. Solo uno scatto, ribadiamolo subito, ma basta a far volare la fantasia: Kimi festeggia versandosi sulla testa lo champagne. Non è la prima volta che nella sua giovane carriera motoristica celebra così un risultato importante, ma quel gesto fa tornare alla mente un'altra immagine. Brasile, 28 marzo 1993: sul podio c'è la leggenda Ayrton Senna che festeggia proprio così. Tra i due, come già sentito dire in passato, anche una certa somiglianza nei lineamenti. Kimi, inoltre, ha sempre considerato Ayrton un modello a cui tendere, ispirandosi anche a lui nella scelta del numero 12. Piano con i paragoni, sarete tutti d'accordo, ma dopo una giornata da sogno si può sognare ancora un po'...