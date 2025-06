Arriva l'ufficialità della Williams: James Vowles ha firmato un rinnovo di contratto a lungo termine. Il britannico era stato chiamato nel 2023, dopo l'esperienza ricca di soddisfazioni in Mercedes: nove Campionati del Mondo Costruttori e oltre 120 vittorie in gara. Il team principal si è fatto carico di una trasformazione progressiva della squadra di Grove che, attualmente, si trova al quinto posto del Campionato Costruttori con un totale di 55 punti: una somma superiore a quella raggiunta negli ultimi tre campionati messi assieme. Tra le altre cose, ha portato Carlos Sainz Jr (sostituito in Ferrari da Lewis Hamilton) nel team al fianco di Alexander Albon, collezionando già degli ottimi risultati. L'obiettivo è chiaro: riportare la scuderia britannica a vincere il titolo iridato, assente dal 1997. Queste le parole di Matthew Savage, il Presidente di Atlassian Williams Racing e Dorilton Capital: "Siamo entusiasti che James abbia firmato un nuovo contratto con Atlassian Williams Racing e che abbia impegnato il suo futuro per portare a termine la missione che stiamo portando avanti insieme. Ha portato esperienza, energia e leadership strategica al compito di riportare la Williams sul gradino più alto del podio. Non ci siamo ancora arrivati, ma si percepisce lo slancio che stiamo costruendo a Grove e siamo entusiasti di ciò che ci aspetta".