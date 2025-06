Weekend importante in Austria per Dino Beganovic e Alexander Dunne. I due piloti - attualmente impegnati nel campionato di Formula 2 - avranno l'opportunità di scendere in pista nelle Libere 1 al Red Bull Ring: lo svedese si metterà alla guida della Ferrari di Leclerc, mentre Dunne prenderà il posto di Norris sulla Mclaren

La prima sessione di prove libere a Spielberg vedrà in pista due rookie . Dino Beganovic , pilota del team Hitech e del programma della Ferrari Driver Academy , guiderà la SF-25 di Charles Leclerc . Per lo svedese si tratta della seconda volta al volante di una vettura di Formula 1: il suo debutto in una sessione ufficiale è avvenuto lo scorso aprile, nelle Libere 1 del GP del Bahrain. Oltre a Ferrari, anche la McLaren ha scelto di dare spazio a un giovane del programma sviluppo. Al posto di Lando Norris , nella sessione mattutina del venerdì austriaco, ci sarà il diciannovenne di Rodin Motorsport, Alex Dunne .

Alex Dunne guiderà la MCL39 di Lando Norris

L'attuale leader del campionato di Formula 2 si è detto emozionato dopo l'annuncio: "È un'opportunità incredibile poter guidare durante le FP1 in Austria. Non vedo l'ora di fare qualche giro al volante della MCL39 e di supportare il team con l'assetto per il weekend di gara che ci aspetta". Dunne è membro del programma di sviluppo McLaren, il cui obiettivo è quello di formare piloti e aiutarli a progredire verso le massime categorie. L'irlandese ha poi continuato: "Mi sono preparato bene per le sessioni, partecipando ai test delle vetture precedenti con la MCL60 e passando del tempo al simulatore, un'esperienza di apprendimento fantastica. Ringrazio tutti per la fiducia: è un grande passo avanti nel mio percorso di crescita e sono davvero entusiasta di unirmi al team in pista".