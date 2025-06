Il team Aston Martin Racing ha aperto ufficialmente la propria Academy per formare giovani piloti: 'Aston Martin Aramco Formula One Team Driver Academy'. Il primo pilota a essere stato selezionato è Mari Boya, 21enne spagnolo attualmente in Formula 3 con il team Campos: "Non potrei essere più felice. Il mio obiettivo ora è quello di ripagare la fiducia della squadra con prestazioni di rilievo"

Aston Martin Racing ha annunciato l'apertura della sua Academy: la 'Aston Martin Aramco Formula One Team Driver Academy' . L'obiettivo è quello di formare, dall'interno, giovani piloti promettenti al pari degli altri team. Insieme all'annuncio dell'apertura, è stato svelato anche il nome del primo pilota che entra immediatamente a farne parte: Mari Boya . Aston Martin sta seguendo e valutando altri talenti da aggiungere alla propria Academy, guardando a tutte le categorie del motorsport: dai kart alle monoposto. Inoltre, la squadra di Silverstone ha attivato una partnership con Dpk Racing , il team ufficiale che corre con i telai FA Alonso Kart . Andy Cowell , team principal dell'Aston Martin: "Siamo orgogliosi di lanciare l'Aston Martin Aramco Formula One Team Driver Academy, un programma progettato per identificare, sostenere e sviluppare talenti di guida eccezionali. Questa iniziativa ci dà l' opportunità di plasmare la prossima generazione di piloti , aiutandoli a diventare un pacchetto completo sia in pista che fuori. Guidare i giovani talenti attraverso alcune delle fasi più impegnative e competitive della loro carriera non è solo un privilegio, ma una passione condivisa da tutto il team".

Mari Boya: "Opportunità unica, voglio ripagare questa fiducia"

"Siamo molto felici di dare il benvenuto a Mari Boya nel nuovo programma. È un talento promettente, con un forte curriculum, una velocità naturale e una mentalità determinata, ma è anche un atleta incredibilmente completo - una caratteristica che apprezziamo nel motorsport. Il nostro obiettivo è quello di sostenere il suo sviluppo in ogni ambito, dalla tecnica di gara al feedback tecnico, dai mezzi di comunicazione alla forma fisica e alla crescita personale, preparandolo alle esigenze delle gare di alto livello", queste le parole di Cowell a presentare il primo pilota dell'Academy. Boya, 21enne spagnolo, gareggia dal 2023 in FIA Formula 3 con il team Campos ed è già stato tre volte campione spagnolo Kart. Nel 2020 ha fatto il suo esordio in monoposto in Formula Renault Eurocup, concluedendo al secondo posto. "Entrare a far parte dell'Aston Martin Aramco Formula One Team Driver Academy è un sogno che si avvera. È un'opportunità unica per imparare da un team con così tante ambizioni in Formula Uno. Il mio obiettivo è assorbire quante più conoscenze possibili, contribuire in ogni modo possibile e continuare a dimostrare il mio potenziale in pista", ha detto Boya. "Avere modelli come Fernando Alonso, Lance Stroll e Pedro de la Rosa all'interno del team rende questo viaggio ancora più significativo. Non potrei essere più felice. Il mio obiettivo ora è quello di ripagare la fiducia della squadra con prestazioni di rilievo".