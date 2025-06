Spielberg e Silverstone due tappe fondamentali per la Ferrari, che porterà novità sulla pista austriaca e probabilmente anche su quella britannica. Uno 'doppio snodo' fondamentale per capire se poter raddrizzare la stagione oppure se concentrare tutte le energie sul prossimo campionato. In Austria la SF-25 avrà un nuovo fondo, ma non solo. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

LA CONFERENZA PILOTI