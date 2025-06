Hamilton su F1 il film: "Che viaggio in 4 anni!"

Lewis Hamilton, pilota, sette volte Campione del Mondo è anche produttore di 'F1 il film'. La realizzazione della pellicola - che ha debuttato nelle sale italiane il 25 giugno – è andata avanti per quattro anni e il #44 della Ferrari ha voluto ricordare così questo viaggio: "Sono incredibilmente grato a tutti. Abbiamo messo tutti noi stessi in questo film"

Il pilota della Ferrari ha celebrato l'uscita nelle sale di 'F1 il film' con un post su Instagram. " Quattro anni di lavoro: che viaggio ! Sono incredibilmente grato a tutti in Apple e Warner Bros. per aver creduto in noi e per aver collaborato con così tanto cuore e visione", ha detto l'inglese. Lewis ha poi ringraziato il regista Joseph Kosinski e il produttore Jerry Bruckheimer: "A Joe e Jerry: grazie. Ho imparato tantissimo da entrambi ed è stato davvero un onore lavorare al vostro fianco ".

"Brad che guarda Copse: che momento!"

Hamilton è ora pronto per l'Austria, in attesa di debuttare in rosso sulla sua pista di casa: Silverstone. Proprio sul circuito del Regno Unito, il pilota ha registrato le prime immagini del film, come ha raccontato lui stesso: "Queste foto sono state scattate il nostro primissimo giorno in pista, con Brad a Silverstone che guardava Copse. Che momento! Uno di quei ricordi che rimangono impressi". Il sette volte Campione del Mondo ha concluso il suo pensiero dicendo: "Abbiamo messo tutti noi stessi in questo film. Spero davvero che lo percepiate quando lo guarderete".