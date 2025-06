Kimi Antonelli ha ricevuto una multa a causa di un eccesso di velocità in pit-lane nel corso delle Libere 2 dello Spielberg. Il 18enne bolognese è entrato nella corsia box a 80.1 km/h, superando di appena 0.1 km/h il limite. Come da regolamento, la Mercedes è stata multata di 100 euro dai commissari. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRIA: HIGHLIGHTS LIBERE