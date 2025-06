Una serata di svago, una cena per riunire tutti prima dell'azione in pista. Si è conclusa con i piloti attorno a un tavolo la prima giornara della Formula 1 al Red Bull Ring di Spielberg, in Austria. Alla cena, offerta dal Ceo di F1 Stefano Domenicali, erano presenti anche i vertici della GPDA - l’associazione dei piloti ora diretta da George Russell e Carlos Sainz - rappresentato dal presidente Alexander Wurz e dalla direttrice Anastasia Fowle.